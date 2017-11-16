МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Госдума приняла в первом чтении законопроект, ужесточающий наказание за вербовку террористов — вплоть до пожизненного лишения свободы.

Автором законопроекта выступил первый зампред фракции "Единая Россия" Адальби Шхагошев.

В законопроекте предлагается ужесточить ответственность за финансирование терроризма, а также за склонение, вербовку или иное вовлечение лица в совершение хотя бы одного из преступлений, предусмотренных следующими статьями УК РФ: 205 "Террористический акт", 205.3 "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности", 205.4 "Организация террористического сообщества и участие в нем", 205.5 "Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации", ч. 3 и ч. 4 статьи 206 (захват заложника), ч. 4 статьи 211 (угон судна воздушного или водного транспорта, сопряженные с совершением теракта), статья 361 "Акт международного терроризма", а также за вооружение или подготовку лица в целях совершения хотя бы одного из указанных преступлений.

Предусматривается, что указанные деяния будут наказываться лишением свободы на срок от 8 до 20 лет со штрафом в размере от 300 тысяч до 700 тысяч рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 2 до 4 лет либо без такового, либо пожизненным лишением свободы. В настоящее время за указанные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Если совершенные преступления совершены с использованием служебного положения, предусматривается наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере от 500 тысяч до 1 миллиона рублей либо в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 3 до 5 лет либо без такового, либо пожизненным лишением свободы.

В настоящее время за эти преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 8 до 15 лет.