Преподаватели предложили ввести в вузах обязательный курс по истории России

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Преподаватели истории предложили ввести во всех российских вузах обязательную дисциплину "История России" с 2018 года, говорится в проекте резолюции первого Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах России.

Всероссийский съезд преподавателей истории проходит по инициативе Межвузовского центра по историческому образованию в технических вузах РФ и при поддержке Минобрнауки. Всего в работе съезда принимает участие около 900 человек. Делегаты съезда выработали предложения и рекомендации для совершенствования преподавания истории в высших учебных заведениях.

"Ввести с 1 сентября 2018 года преподавание во всех государственных и частных вузах базовой дисциплины "История России", — говорится в документе.

Примерная программа, как предлагают историки, должна предусматривать не менее 72 часов аудиторного времени на курс. Кроме того, делегаты съезда предложили обязать Рособрнадзор взять под контроль состояние исторического образования студенты в негуманитарных вузах.

Также в резолюции предлагается продлить время использования учебников по истории России до 10 лет. Помимо этого, по мнению авторов, необходимо увеличить количество бюджетных мест по соответствующей специальности в классических и педагогических вузах.

"Делегаты первого Всероссийского съезда преподавателей истории в вузах России выражают уверенность в том, что реализация намеченных предложений и рекомендаций в корне изменит состояние исторического образования студентов и позволит выйти ему на более качественный уровень", — отметили авторы резолюции.