Пушков рассказал, на кого может распространяться закон о СМИ-иностранных

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. По мнению сенатора Алексея Пушкова, закон о СМИ-иностранных агентах может распространяться на "Радио Свобода", "Голос Америки" и телекомпанию "Настоящее время", а про CNN речи пока не идет, хотя чисто юридически на этот телеканал также может распространяться этот закон.

Госдума приняла в среду поправки в закон об НКО о возможности признания СМИ иноагентами, Совет Федерации готов их рассмотреть и одобрить 22 ноября, после этого они поступят на подпись президенту.

"Насколько я знаю, о признании CNN СМИ-иноагентом речи пока не идет, но юридически компания подпадает под соответствующий закон", — сказал Пушков журналистам в четверг.

В то же время, отметил сенатор, по своей деятельности действие закона может распространяться на "Радио Свободу", "Голос Америки" и телекомпанию "Настоящее время".

По мнению Пушкова, требования российского законодательства могут распространяться не только на иностранные СМИ, работающие на территории России, но и на СМИ, вещающие на нашу страну из-за рубежа и зарегистрированные в других странах.

"Мне кажется, мы не должны распространять действие закона о СМИ-иноагентах на средства массовой информации тех стран, в которых нет негативного отношения к нашим средствам массовой информации", — сказал Пушков.

Он также предостерег от составления каких-либо "черных списков" иностранных СМИ. По словам сенатора, "такие действия, как правило, не дают результата".

Ранее источник в Минюсте сообщал, что аналогичные уведомления были направлены "Голосу Америки", проектам "Радио Свобода" — "Idel.реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии", "Сибирь.Реалии" и татаро-башкирской службе "Радио Свобода", совместному проекту "Радио Свобода" и "Голоса Америки" — "Настоящее время", а также "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода".

После одобрения в среду Госдумой поправок в закон об НКО о возможности признания СМИ иноагенрегтами в самое ближайшее время они будут внесены на рассмотрение в Совет Федерации, а уже после этого, в случае их утверждения верхней палатой парламента, поступят на подпись президенту.

В среду же "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" в своем заявлении после принятия Госдумой поправок указало, что намерено продолжить работу.

Деятельность "Радио Свобода" и "Голоса Америки" координируется американским правительственным Советом управляющих по вопросам вещания (BBG) и финансируется Конгрессом США.