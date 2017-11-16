Мединский не считает захоронение Ленина насущным вопросом

"Мало у нас настоящих, насущных задач? Перезахоронение Ленина, равно как и романы Николая II на заре молодости, — это не те вопросы, которые надо ставить во главу угла в связи с такой громадной датой, как столетие Великой русской революции", — сказал Мединский.
По его словам, весь культурный форум в Санкт-Петербурге на этой неделе пройдет под знаком того, как революция 1917 года перевернула мировую культуру, не только российскую. "Надо извлекать уроки из событий столетней давности, а не препираться вокруг надуманных проблем", — подчеркнул собеседник агентства.
Он добавил, что будучи ответственным за госполитику в сфере культуры и членом правительства, не имеет никакого права выступать по этому вопросу с частной позицией, которая может вызвать раскол в обществе.
Вопрос захоронения основателя советского государства обсуждается в российском обществе уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год — столетнюю годовщину Октябрьской революции. В марте депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев направил на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко запрос с призывом рассмотреть вопрос демонтажа мавзолея Владимира Ленина на Красной площади.
В конце апреля в Госдуму был внесен законопроект о захоронении тела Ленина. Проект был внесен представителями ЛДПР и "Единой России", однако позднее единороссы отозвали свои подписи. Вместе с тем, более 60% россиян, по данным ВЦИОМ, заявили о необходимости захоронить тело Ленина, причем половина из них полагает, что это нужно сделать немедленно, другая половина предлагает подождать какое-то время.
Однако первый вариант мавзолея был установлен еще в 1924 году. Это была деревянная конструкция, представлявшая собой усеченную ступенчатую пирамиду. Для долговечности детали из дерева были покрыты масляным лаком, двери и колонны верхнего портика были выполнены из черного дуба, а обшивка укреплялась коваными гвоздями с большими фигурными шляпками.
В советские времена и до 1993 года у Мавзолея В. И. Ленина находился Пост почетного караула № 1. Он был учрежден 26 января 1924 года. Караул Кремлевского полка сменял разводящий офицер каждый час по сигналу Курантов. Церемонию "Смены караула" приходили посмотреть множество зрителей.
Саркофаг с бальзамированным телом Ленина стоит в траурном зале Мавзолея. Советскими учеными была разработана уникальная технология, которая позволила сохранить тело основателя СССР в течение десятилетий.
В 1953 году в мавзолее был установлен саркофаг с телом Иосифа Сталина и усыпальница была переименована в Мавзолей В. И. Ленина и И. В. Сталина. Однако после осуждения культа личности в 1961 году тело Сталина было захоронено у Кремлевской стены.
В 1983—1984 годах Мавзолей был частично перестроен: к задней части сооружения добавили закрытую пристройку, в которой поместили эскалатор для пожилых вождей Советского Союза. Эти изменения остались незаметны со стороны, так как пристройка была облицована тем же камнем, что и основная часть сооружения.
Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.
Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.
Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.
Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.
На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.
Комментарий пользователя будет удален, если он:
не соответствует тематике страницы;
пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.
Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.
Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.
Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru
В письме должны быть указаны:
Тема – восстановление доступа
Логин пользователя
Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.
Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.
В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.
Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.