Мединский не считает захоронение Ленина насущным вопросом

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Министр культуры Владимир Мединский не считает вопрос о захоронении вождя революции Владимира Ленина насущным вопросом и предметом общественной озабоченности.

"Мало у нас настоящих, насущных задач? Перезахоронение Ленина, равно как и романы Николая II на заре молодости, — это не те вопросы, которые надо ставить во главу угла в связи с такой громадной датой, как столетие Великой русской революции", — сказал Мединский.

По его словам, весь культурный форум в Санкт-Петербурге на этой неделе пройдет под знаком того, как революция 1917 года перевернула мировую культуру, не только российскую. "Надо извлекать уроки из событий столетней давности, а не препираться вокруг надуманных проблем", — подчеркнул собеседник агентства.

Он добавил, что будучи ответственным за госполитику в сфере культуры и членом правительства, не имеет никакого права выступать по этому вопросу с частной позицией, которая может вызвать раскол в обществе.

Вопрос захоронения основателя советского государства обсуждается в российском обществе уже много лет. Очередной виток дискуссии пришелся на 2017 год — столетнюю годовщину Октябрьской революции. В марте депутат Госдумы от ЛДПР Иван Сухарев направил на имя спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко запрос с призывом рассмотреть вопрос демонтажа мавзолея Владимира Ленина на Красной площади.

В конце апреля в Госдуму был внесен законопроект о захоронении тела Ленина. Проект был внесен представителями ЛДПР и "Единой России", однако позднее единороссы отозвали свои подписи. Вместе с тем, более 60% россиян, по данным ВЦИОМ, заявили о необходимости захоронить тело Ленина, причем половина из них полагает, что это нужно сделать немедленно, другая половина предлагает подождать какое-то время.