CNN может быть признан иноагентом в России, заявили в Совфеде

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Иноагентами в России могут быть признаны еще три проекта "Радио Свобода" — "Фактограф", "Сибирь.Реалии" и "Маршо радио" на чеченском языке, а также CNN, заявил РИА Новости член комиссии Совета Федерации по защите госсуверенитета Олег Морозов.

Ранее источник в Минюсте РФ сообщил, что уведомления о возможности регистрации иноагентом были направлены "Голосу Америки", проектам "Радио Свобода" – "Idel.реалии", "Кавказ.Реалии", "Крым.Реалии" и татаро-башкирской службе "Радио Свобода", совместному проекту "Радио Свобода" и "Голоса Америки" – "Настоящее время", а также "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода".

"Ответные меры на регистрацию RT в США в качестве "иностранного агента" могут коснуться CNN и других проектов "Радио Свобода" — "Фактограф", "Сибирь.Реалии" и Маршо радио", — сказал Морозов.

Госдума приняла в среду поправки в закон об НКО о возможности признания СМИ иноагентами, Совет Федерации готов их рассмотреть и одобрить 22 ноября, после этого они поступят на подпись президенту.