Выжившую в катастрофе L-410 девочку доставили в Хабаровск

Автомобиль реанимации для перевозки девочки, выжившей при крушении самолета L-410 в Хабаровском крае. 16 ноября 2017

Автомобиль реанимации для перевозки девочки, выжившей при крушении самолета L-410 в Хабаровском крае. 16 ноября 2017

ХАБАРОВСК/ВЛАДИВОСТОК, 16 ноя – РИА Новости. Из поселка Нелькан в Хабаровск доставили девочку, которая выжила при авиакатастрофе, передает корреспондент РИА Новости с аэродрома.

Ребенка отвезут во вторую краевую больницу, где проверят верность диагноза "черепно-мозговая травма", а также в детскую больницу, где будут лечить перелом ноги.

Сегодня утром на борту Ан-74 в Нелькан прибыли губернатор Вячеслав Шпорт, родственники погибших, представители регионального правительства, сотрудники МЧС и психологи. Девочку доставили в административный центр региона на этом же самолете.

L-410 "Хабаровских авиалиний", следовавший из Хабаровска в Нелькан, разбился накануне при заходе на посадку в двух километрах от аэропорта поселка. Погибли шесть человек: два пилота и четверо местных жителей.

Выжила только трехлетняя девочка, которая летела в сопровождении педагога местной школы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Следствие рассматривает три версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования, технические неисправности.

Сегодня в регионе день траура.