Россияне проголосуют за название моста в Крым

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Россияне могут выбрать название для строящегося моста в Крым путем голосования, сообщается на сайте Минтранса РФ.
"Жители России могут выбрать название для строящегося моста в Крым. Онлайн-голосование открылось 16 ноября на специальном сайте http://назовимост.рф/. Желающим проголосовать необходимо пройти авторизацию через социальные сети и оставить свой голос за вариант, который понравился, или подтвердить свой голос через электронную почту", — говорится в сообщении.
Отмечается, что пять самых популярных вариантов названия определил организатор голосования, Минтранс РФ, после изучения общественного мнения на Крымском и Таманском полуостровах. Наиболее популярными среди жителей на двух берегах Керченского пролива стали варианты Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы и Мост Воссоединения, из них предлагается выбрать название моста.
"Когда шла подготовка к голосованию, мнение местных жителей учитывалось в первую очередь. Было важно узнать, как в Крыму и на Кубани уже называют мост, какие названия нравятся, какие прижились за время строительства моста. Мы увидели большой интерес к этой теме, поднимать которую крымчане, например, начали еще на этапе подготовки к большой стройке. Было много дискуссий и в СМИ, и на разных интернет-площадках. Мнения разделились. Мы собрали самые популярные варианты, народные названия, которые и были вынесены на голосование", — отметили организаторы.
Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.
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