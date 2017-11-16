Россияне проголосуют за название моста в Крым

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Россияне могут выбрать название для строящегося моста в Крым путем голосования, сообщается на сайте Минтранса РФ.

Вопрос о названии моста в Крым был задан на Большой пресс-конференции президента РФ Владимира Путина в 2016 году. Президент предложил узнать мнение людей и провести соответствующий опрос.

"Жители России могут выбрать название для строящегося моста в Крым. Онлайн-голосование открылось 16 ноября на специальном сайте http://назовимост.рф/. Желающим проголосовать необходимо пройти авторизацию через социальные сети и оставить свой голос за вариант, который понравился, или подтвердить свой голос через электронную почту", — говорится в сообщении.

Отмечается, что пять самых популярных вариантов названия определил организатор голосования, Минтранс РФ, после изучения общественного мнения на Крымском и Таманском полуостровах. Наиболее популярными среди жителей на двух берегах Керченского пролива стали варианты Крымский, Керченский, Тузлинский, Мост Дружбы и Мост Воссоединения, из них предлагается выбрать название моста.

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"Когда шла подготовка к голосованию, мнение местных жителей учитывалось в первую очередь. Было важно узнать, как в Крыму и на Кубани уже называют мост, какие названия нравятся, какие прижились за время строительства моста. Мы увидели большой интерес к этой теме, поднимать которую крымчане, например, начали еще на этапе подготовки к большой стройке. Было много дискуссий и в СМИ, и на разных интернет-площадках. Мнения разделились. Мы собрали самые популярные варианты, народные названия, которые и были вынесены на голосование", — отметили организаторы.

На сайте голосования, кроме пяти предложенных вариантов, предусмотрена графа "свой вариант". Тем, кто не выбрал имя моста из списка, предлагается поделиться своим оригинальным названием. Голосование продлится месяц. Официальное имя моста появится на топографических картах и дорожных информационных указателях.

Мост через Керченский пролив, который соединит Крым и Краснодарский край, будет самым протяженным в России — его длина составит 19 километров. Начало движения автомобилей по мосту запланировано на декабрь 2018 года.

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