Источник: проект "Крым. Реалии" могут зарегистрировать как иноагента

МОСКВА, 16 ноя – РИА Новости. Минюст направил проекту "Радио Свобода" "Крым.Реалии" уведомление о возможности его признания иноагентом, сообщил РИА Новости источник в ведомстве.

По словам источника, в документе указано, что в работе СМИ наблюдаются признаки деятельности иностранного агента.

Ранее аналогичные уведомления направили "Голосу Америки", проектам "Idel.реалии" и "Кавказ.Реалии" (относятся к "Радио Свобода"), совместному проекту "Радио Свобода" и "Голоса Америки" — "Настоящее время", а также "Радио Свободная Европа"/"Радио Свобода".

После одобрения в среду Госдумой поправок в закон об НКО о возможности признания СМИ иноагентами в самое ближайшее время они будут внесены на рассмотрение в Совет Федерации, а уже после этого, в случае их утверждения верхней палатой парламента, поступят на подпись президенту.

В среду же "Радио Свободная Европа/Радио Свобода" в своем заявлении после принятия Госдумой поправок указало, что намерено продолжить работу.

Деятельность "Радио Свобода" и "Голоса Америки" координируется американским правительственным Советом управляющих по вопросам вещания (BBG) и финансируется Конгрессом США.