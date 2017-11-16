ХАБАРОВСК, 16 ноя — РИА Новости. Жители поселка Нелькан в Хабаровском крае попросили наградить посмертно пассажирку самолета L-410, закрывшую своим телом девочку, которая в итоге выжила в авиакатастрофе. Об этом РИА Новости сообщил зампред регионального правительства министр промышленности и транспорта Сергей Ивашкин.

"Сегодня губернатор побывал в Нелькане с рабочей поездкой, к нему обратилась инициативная группа граждан, которые попросили содействия в награждении посмертно Ольги Лапониковой. По словам местных жителей, при падении самолета она спасла девочку", — сказал он.

L-410 "Хабаровских авиалиний", следовавший из Хабаровска в Нелькан, разбился накануне при заходе на посадку в двух километрах от аэропорта поселка. Погибли шесть человек: два пилота и четверо местных жителей. Их тела извлекли из-под обломков. Поисково-спасательные работы завершены, ведутся следственные действия.

Выжила только трехлетняя девочка, которая летела в сопровождении Лапониковой — педагога-психолога местной школы. У ребенка перелом ноги и, предположительно, черепно-мозговая травма.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц".

Следствие рассматривает три версии случившегося: неблагоприятные погодные условия, ошибка пилотирования, технические неисправности.

Сегодня в регионе день траура.