Минстрой поддержал инициативу о комнатах матери и ребенка в крупных ТК

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ поддержало инициативу депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова обязать торговые комплексы, чья торговая площадь составляет более 10 тысяч квадратных метров, открывать комнаты матери и ребенка, говорится в письме ведомства, подписанном замминистра строительства и ЖКХ РФ Хамитом Мавлияровым.
"В целом Минстрой России поддерживает представленное вами предложение о необходимости установления обязательного наличия КМиР (комнаты матери и ребенка) на торговых объектах (в том числе торговых комплексах) с торговой площадью более 10 000 квадратных метров", — говорится в ответе замминистра на инициативу, который находится в распоряжении РИА Новости.
При этом в письме отмечается, что вопрос об установлении обязательных комнат матери и ребенка в торговых комплексах необходимо проработать с Роспотребнадзором в плане санитарно-эпидемиологических требований.