Минстрой поддержал инициативу о комнатах матери и ребенка в крупных ТК

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ поддержало инициативу депутата Госдумы от ЛДПР Василия Власова обязать торговые комплексы, чья торговая площадь составляет более 10 тысяч квадратных метров, открывать комнаты матери и ребенка, говорится в письме ведомства, подписанном замминистра строительства и ЖКХ РФ Хамитом Мавлияровым.

Депутат Госдумы от ЛДПР Василий Власов ранее сообщил РИА Новости, что сейчас он готовит законопроект, который обяжет торговые комплексы, чья площадь составляет более 10 тысяч квадратных метров, открывать комнаты матери и ребенка. Парламентарий также обратился с этой инициативой в Минстрой.

"В целом Минстрой России поддерживает представленное вами предложение о необходимости установления обязательного наличия КМиР (комнаты матери и ребенка) на торговых объектах (в том числе торговых комплексах) с торговой площадью более 10 000 квадратных метров", — говорится в ответе замминистра на инициативу, который находится в распоряжении РИА Новости.

При этом в письме отмечается, что вопрос об установлении обязательных комнат матери и ребенка в торговых комплексах необходимо проработать с Роспотребнадзором в плане санитарно-эпидемиологических требований.