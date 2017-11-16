В Хабаровске больницы готовы принять выжившую при крушении самолета девочку

ХАБАРОВСК, 16 ноя — РИА Новости. Детская краевая больница имени Пиотровича, а также вторая краевая клиническая больница в Хабаровске готовы к приему девочки, которая выжила в крушении самолета в селе Нелькан Хабаровского края, сообщили РИА Новости руководители этих медицинских учреждений.

Выжившая девочка в четверг будет доставлена самолетом МЧС из Нелькана в Хабаровск.

"Детская краевая больница имени Пиотровича подготовлена к приему девочки, но все определяет ведущая патология. Если это нейрохирургия, это вторая краевая больница, если травматология, хирургия, ортопедия – это к нам. И наша бригада сейчас сопровождает ребенка и везет оттуда", — сказал главный врач детской краевой больницы Иван Гончаров.

Он отметил, что по приезду в Хабаровск девочку обследуют во второй краевой больнице. "Там сделают МРТ, нейрохирурги до конца оценят ситуацию по поводу черепно-мозговой травмы. Если там все нормально, ее переводят к нам. И там будем лечить перелом", — сказал Гончаров.

Как сообщила РИА Новости главврач второй краевой больницы Наталья Гараева, они также готовы к приему ребенка.

"Мы всегда готовы к приему пациентов, потому что наша больница — это травмацентр первого уровня. Есть все необходимое оборудование, квалифицированные врачи. Так что мы готовы принять выжившую девочку и провести все необходимые мероприятия",- сказала Гараева.

Следовавший по маршруту Хабаровск — Нелькан самолет L-410, принадлежащий ФГУП "Хабаровские авиалинии", утром 15 ноября при заходе на посадку потерпел крушение. На борту было два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжила девочка 3,5 года.