ХАБАРОВСК, 16 ноя — РИА Новости. Девочку, выжившую при крушении самолета в поселке Нелькан, доставят в Хабаровск самолетом авиационно-спасательного центра МЧС.

В среду около 13.00 (6.00 мск) в Хабаровском крае при заходе на посадку разбился лайнер L-410. На борту были два пилота и пять пассажиров. Шесть человек погибли, выжил трехлетний ребенок.

Утром в четверг самолет Ан-74 МЧС доставил в Нелькан губернатора Хабаровского края Вячеслава Шпорта, родственников погибших, представителей правительства края, спасателей и психологов.

"Девочка получила травмы, но ее состояние стабильное. Поэтому врачи приняли решение не отправлять ее вылетевшим ранее вертолетом, а посадить на самолет вместе с главой региона. По прибытию в Хабаровск она будет направлена в Детскую краевую больницу имени Пиотровича", — говорится в сообщении МЧС.

Отмечается, что скоро семьи пострадавших и погибших получат страховые выплаты.Также краевые власти организуют размещение и питание близких, прибывающих в Нелькан на опознание. Кроме того, им помогут в организации ритуальных услуг.

Шестнадцатое ноября в регионе объявили днем траура.