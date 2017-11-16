Иглы, деньги, заговор: россияне делятся необычными способами бросить курить

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости, Анна Михайлова. Каждый третий четверг ноября в мире отмечают День отказа от курения. Несмотря на общеизвестные данные о вреде табака, далеко не всем удается отказаться от любимой сигареты после чашечки кофе. РИА Новости собрало истории людей, которые сами бросали курить или помогали своим близким отказаться от этой вредной привычки необычными способами.

Михаил, 65 лет

"Я курю с 18 лет, с армии, бросал дважды. Первый — на спор: друг ставил сто рублей, что не смогу. В конце 80-х это были очень серьезные деньги. Я мучился невероятно, но держался. Через месяц друг приехал ко мне на работу и устроил коллегам допрос с пристрастием, чтобы они подтвердили, что я действительно не бегал курить.

В итоге он поверил и вышел к машине за деньгами и вернулся с огромным звенящим мешком. Оказалось, он собрал сотню рублевыми монетами. Я от расстройства снова закурил. Бросил окончательно только через пять лет, когда родился сын".

Василий, 50 лет

"Я начал курить совсем рано, по глупости, с ребятами во дворе, и уже годам к 20 меня эта привычка стала серьезно тяготить, но силы воли, чтобы взять и бросить, не хватало. Тогда в стране только-только стали появляться мастера китайской медицины. Я прочитал в газете про методику иглоукалывания, которая, помимо всяких хворей, лечит и никотиновую зависимость. Помню, что друзья меня отговаривали, потому что это действительно казалось дикостью — втыкать в голову иголки, чтобы бросить курить. Но я все-таки нашел этого китайского гуру и записался на сеанс.

Надо сказать, процедура не из приятных, но результат был моментальный. Я просто больше совсем не хотел курить. Единственный побочный эффект — я сильно набрал в весе. Держался два года, пока не встретил жену. Она тоже оказалась курильщицей, ну и тут уж не сорваться было невозможно. С тех пор травимся на пару (смеется)".

Евгения, 48 лет

"Я курю с первого курса института. Желание бросить у меня отбил случай с моим коллегой Колей. Он был очень талантливый журналист, но дымил как паровоз, в кабинете на расстоянии вытянутой руки ничего не было видно (тогда еще можно было курить в помещениях). Мы пепельницы не успевали за ним выносить, просили, ругались, грозились, но ничего не помогало, пока кто-то из девочек не нашел способ Кольку "закодировать".

Мы подключили к этой операции его маму и общими усилиями заставили согласиться. Он пошел к бабке-знахарке, которую мы нашли, и она его действительно "заговорила". Уж не знаю как, но он потом рассказывал, что она чуть ли не с бубнами над ним плясала. В общем, курить он бросил, но впал в другую крайность — стал выпивать. Мы испугались и провели с ним серьезную беседу, мол, так и быть, дыми на здоровье, только не пей. Сработало.

Потом Колю приглашали перейти в новое крутое издание. Это была работа его мечты. Он сходил на собеседование и вернулся со словами: "Я там работать не буду". Спрашиваем почему, отвечает: "Главный редактор сказал, что готов дать мне вдвое больше, чем я получаю сейчас, но у них там курить нельзя вообще! Я, конечно, отказался". Интересно, где он сейчас работает".

Татьяна, 27 лет

"Сама я никогда не курила, но по иронии судьбы встречалась только с курящими мужчинами. Когда мы начали жить с моим нынешним молодым человеком, он сильно переживал, что ему нужно бросить, чтобы не сделать из меня пассивного курильщика. Он очень старался, но давалось это ему трудно — к концу вечера он был настолько на взводе, что раздражался из-за любой мелочи. Желая ему помочь, я купила популярную книжку Аллена Кара (американский борец с курением, основатель сети клиник "Легкий способ". — Прим. ред.), по которой тогда все вокруг сходили с ума. Решила сначала прочитать ее сама, чтобы знать, через какие стадии отказа от зависимости проходит мой любимый человек.

Читала поздно вечером на балконе, чтобы не будить своего парня включенным светом. Там же лежала его пачка сигарет и стояла пепельница. В итоге минут через 40 внимательного чтения я обнаружила, что держу в руках сигарету. Книжку я на следующий день передарила однокурснице, которая, кстати, потом курить бросила и очень благодарила, а своему молодому человеку я дала карт-бланш — пусть курит, просто не при мне".