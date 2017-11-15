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Общество

"Радио Свобода" и "Голос Америки" уведомлены, что могут стать иноагентами

Сюжет:
Принятие закона о СМИ-иноагентах (16)
21:1015.11.2017
(обновлено: 23:01 15.11.2017)
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© Fotolia / zhu difengЭфир на радио. Архивное фотоЭфир на радио. Архивное фото
© Fotolia / zhu difeng

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. "Радио Свобода" и "Голос Америки", а также их отдельные проекты "Настоящее время", "Кавказ.Реалии" и "Idel.Реалии" получили уведомление от Минюста о возможности признания их иностранными агентами в России, сообщил РИА Новости источник в ведомстве.

Главный редактор агентства Россия сегодня и телеканала RT Маргарита Симоньян. Архивное фото
Симоньян о форуме СМИ: мейнстрим говорил, что мы враги журналистики
По словам собеседника агентства, в уведомлении указано, что в работе этих СМИ и их проектов наблюдаются признаки деятельности иностранного агента и на них могут распространиться соответствующие ограничения. Этот шаг может последовать в ответ на регистрацию в США в качестве "иностранного агента" RT America.

Закон, согласно которому СМИ, получающие иностранное финансирование, могут быть признаны в России "иностранным агентом", был принят Госдумой в среду в третьем, окончательном чтении. Ожидается, что на следующей неделе его примет Совет Федерации.

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Симоньян прокомментировала принятие Госдумой закона о СМИ-иноагентах

В ожидании разъяснений

Студия телеканала RT в Москве. Архивное фото
© РИА Новости / Илья Питалев
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Симоньян рассказала о вариантах развития событий вокруг RT в США
Если поправки утвердит верхняя палата парламента, они поступят на подпись президенту. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко сообщила, что сенаторы рассмотрят закон на ближайшем заседании, которое назначено на 22 ноября.

Согласно документу, иностранные СМИ, признанные "иностранным агентом" в России, должны будут маркировать свои информационные материалы как продукцию, распространяемую "иноагентом", и представлять отчетные документы.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков отметил, что практика применения закона о признании зарубежных СМИ в России иноагентами пока отсутствует, поэтому делать выводы о жесткости нового закона на данный момент "категорически неверно". Он также уточнил, что судить о реакции Владимира Путина на положения закона можно будет только после того, как документ представят на подпись президенту.

Радиостудия. Архивное фото
© Fotolia / dmitrimaruta
"Радио Свобода" получило уведомление о возможном признании иноагентом
Десятого ноября министерство юстиции США внесло RT America в список иностранных агентов по закону об иностранных агентах от 1938 года, при этом многие другие иностранные государственные СМИ, такие как китайская CCTV, французский телеканал France 24, немецкая радиостанция Deutsche Welle, не имеют такого статуса.

Деятельность "Радио Свобода" и "Голоса Америки" координируется американским правительственным Советом управляющих по вопросам вещания (BBG) и финансируется конгрессом США.

"Радио Свободная Европа/Радио Свобода" в своем заявлении после принятия Госдумой поправок указало, что намерено "продолжать работу в обычном режиме и ждать дальнейших разъяснений министерства юстиции".

Лучше бы этого не было

Главный редактор RT и Sputnik Маргарита Симоньян заявила, что предпочла бы избежать как американских ограничительных мер в отношении российских СМИ, так и ответных шагов России.

Cтенд RT на Международном рынке аудиовизуального контента MIPCom в Канне
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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Теперь иноагент: Минюст США подтвердил регистрацию RT в новом статусе
Выступая на ежегодной международной конференции News Xchange, Симоньян заявила, что она против ограничения деятельности любого журналиста где бы то ни было.

"Я думаю, что со стороны США не было верным шагом показывать всему миру, что они не верят в свои собственные ценности, что они не позволяют СМИ работать свободно и говорят, по крайней мере, нам, россиянам, что делать", — сказала она.

Отвечая на вопрос, одобряет ли она ответные меры России, Симоньян заявила: "Я лично не рада ни одной из этих мер".

"Я бы предпочла, чтобы этого не произошло, чтобы ситуация была как год назад, когда официальные лица Госдепартамента говорили мне, что, пока Россия не будет ничего делать с их журналистами, они не будут ничего делать с нашими", — заявила главред RT.

Три варианта

Заместитель председателя Государственной Думы РФ Сергей Железняк. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
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Меры США в отношении RT нарушают американскую конституцию, заявил Железняк
Симоньян также рассказала, как может развиваться ситуация вокруг RT.

"Первый вариант: все придут в себя, поймут, что мы не такие страшные, у нас не растут рожки, у нас нет копыт, у нас нет хвоста и мы функционируем как нормальное СМИ, нас надо оставить в покое, и тогда мы будем дальше вещать, все это отменится", — сказала она в эфире программы "60 минут" на телеканале "Россия 1".

Симоньян не исключает, что при таком развитии Москва тоже отменит введенное ограничение, потому что российские меры — исключительно ответные.

Нейтральный вариант, продолжила главред RT, заключается в том, что все действующие в отношении телеканала ограничения останутся.

"И есть пессимистичный вариант, к сожалению, многие мои коллеги в него верят: это когда всем будет отрублен доступ куда бы то ни было. Нас вырубят, запретят, нас сбросят с платформ, и можно только догадываться, чем ответят в России", — заключила Симоньян.

Попали под контроль
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Попали под контроль
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Общество
Комментарии
16 пользователей оставили 17 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
stoutt
внесите еще эхо Москвы в список.
21:56
15.11.2017
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trofimych2591
Серебряный дождь и всю остальные антироссийские "голоса и визги".
22:13
15.11.2017
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