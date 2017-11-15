В ГД внесли проект о ежемесячной компенсации для сельских медработников

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Депутаты от ЛДПР Сергей Катасонов и Елена Строкова внесли на рассмотрении Госдумы законопроект, который предлагает установить единые меры поддержки для работников системы здравоохранения, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, в виде ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг.

"Настоящим законопроектом предлагается установить… меры поддержки медицинским, фармацевтическим и иным работникам государственной и муниципальной системы здравоохранения, работающих и проживающих в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), в виде ежемесячной денежной компенсации расходов на оплату жилых помещений и коммунальных услуг", — следует из пояснительной записки к законопроекту.

Авторы законопроекта указывают на то, что в рамках программы "Земский доктор" медицинским работникам осуществляются единовременные компенсационные выплаты, но разовая выплата на обустройство молодого специалиста не может компенсировать текущий низкий уровень вознаграждения за труд в сложных условиях сельской местности.

Размер предлагаемой компенсации определяется в зависимости от ряда факторов: тарифов на оплату жилого помещения, отопления и освещения, размера площади жилых помещений, объема потребляемых коммунальных услуг и других. Порядок компенсации определяется постановлением правительства РФ.

Депутаты ЛДПР сообщают, что, по экспертным оценкам, для реализация их законодательной инициативы ежегодно из бюджетов субъектов РФ потребуется дополнительно 31,44 миллиона рублей.