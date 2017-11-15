МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Региональному проекту idel. реалии (относится к "Радио Свобода") в среду направили уведомление о возможности признания его иноагентом, сообщил РИА Новости источник в Минюсте РФ.

Ранее аналогичное уведомление было направлено "Голосу Америки".

По данным источника, в письме, в частности, отмечается, что, поскольку в деятельности проекта имеются признаки выполнения функций иностранного агента, на этот проект могут быть распространены ограничения, предусмотренные российским законодательством.

После одобрения в среду Госдумой поправок в закон об НКО о возможности признания СМИ иноагентами в самое ближайшее время они будут внесены на рассмотрение в Совет Федерации, а уже после этого, в случае их утверждения верхней палатой парламента, поступят на подпись президента России, отметил собеседник агентства.