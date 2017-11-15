Путин утвердил порядок принесения присяги гражданина России

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о порядке принесения присяги гражданина РФ, соответствующий документ опубликован на официальном портале правовой информации в среду.

Как отмечается, принесение присяги может проводиться в помещениях территориальных органов МВД РФ, дипломатических представительств или консульских учреждений РФ, органов местного самоуправления, а также в исторических местах, местах боевой и трудовой славы, у братских могил воинов, "павших в боях за свободу и независимость Российского государства".

"Лицо, приносящее присягу, зачитывает вслух текст присяги, после чего собственноручно проставляет в соответствующей графе бланка свою фамилию, имя и отчество, дату принесения присяги и подпись", — говорится в документе.

Путин в октябре подписал первый указ о приеме в гражданство РФ, который потребует от новых граждан принесения присяги.

В июле президент подписал указ, который позволяет отменить решения о приобретении российского гражданства для лиц, осужденных за терроризм и экстремизм, а также вводит процедуру принесения присяги при вступлении в гражданство РФ. Кроме того, закон устанавливает упрощенную процедуру получения гражданства и вида на жительство в РФ для украинцев.