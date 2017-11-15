В России подростки стали меньше курить и пить, сообщил эксперт

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Подростки на 30-35% меньше стали употреблять алкоголь и табак с тех пор как в России усилили ограничительные меры по их продаже, заявила заведующая отделением медико-социальных проблем ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения" Минздрава, профессор Елена Скворцова.
По словам эксперта, ограничения на торговлю алкоголем для подростков, времени продажи алкоголя и мест распития спиртного в целом в России дали свои результаты.
"До 2010 года пиво было пищевым продуктом, получаемым естественным брожением. Естественно, все те регламентации, которые распространяются на алкогольные напитки, они не распространялись на пиво, и каждый подросток мог пить сколько угодно пива", — сказала Скворцова в ходе конференции в рамках проекта Минздрава "Здоровая нация".
Сейчас, по словам эксперта, пиво по-прежнему занимает первое место среди напитков, употребляемых мальчиками-подростками, однако употребление снизилось.
Заметные результаты
"Уровень потребления алкоголя среди девочек составляет 60-65%, среди мальчиков — 55%", — сказала Скворцова.
Также, по данным эксперта, число девочек, употребляющих алкоголь, больше числа мальчиков.
"Глубина действия законодательства широка, но не беспредельна", — подчеркнула она.
Плохое влияние
"На первое место вышел фактор возраста первой пробы алкоголя, чем раньше подросток пробует алкоголь, тем выше риск к моменту окончания школы, что он перейдет в группу часто употребляющих алкоголь, наркотики", — заявила Скворцова.
По ее словам, родительский пример также оказывает влияние на детей, даже застолье, на котором присутствует ребенок, может сыграть роль. Также влияние оказывают субкультуры, в которые попадает подросток.