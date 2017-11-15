В России подростки стали меньше курить и пить, сообщил эксперт

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Подростки на 30-35% меньше стали употреблять алкоголь и табак с тех пор как в России усилили ограничительные меры по их продаже, заявила заведующая отделением медико-социальных проблем ФГБУ "Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения" Минздрава, профессор Елена Скворцова.

По словам эксперта, ограничения на торговлю алкоголем для подростков, времени продажи алкоголя и мест распития спиртного в целом в России дали свои результаты.

"До 2010 года пиво было пищевым продуктом, получаемым естественным брожением. Естественно, все те регламентации, которые распространяются на алкогольные напитки, они не распространялись на пиво, и каждый подросток мог пить сколько угодно пива", — сказала Скворцова в ходе конференции в рамках проекта Минздрава "Здоровая нация".

Сейчас, по словам эксперта, пиво по-прежнему занимает первое место среди напитков, употребляемых мальчиками-подростками, однако употребление снизилось.

Заметные результаты

"У нас все-таки снизилось потребление алкоголя и табака, и наркотически действующих веществ… Снизилось общее потребление алкоголя где-то на 30-35 % среди подростков, это говорит о том, что были приняты действенные меры. Частое употребление алкоголя (один раз в месяц и чаще) снизилось в два раза, употребление табачных изделий снизилась на 30-35 %", — сказала эксперт. По ее данным, распространенность табакокурения составляет среди мальчиков около 22 из 100 человек, среди девочек — 19.

"Уровень потребления алкоголя среди девочек составляет 60-65%, среди мальчиков — 55%", — сказала Скворцова.

Также, по данным эксперта, число девочек, употребляющих алкоголь, больше числа мальчиков.

"Глубина действия законодательства широка, но не беспредельна", — подчеркнула она.

Плохое влияние

Развитию частого употребления алкоголя, по данным эксперта, помимо генетики способствуют факторы ближайшего окружения.

"На первое место вышел фактор возраста первой пробы алкоголя, чем раньше подросток пробует алкоголь, тем выше риск к моменту окончания школы, что он перейдет в группу часто употребляющих алкоголь, наркотики", — заявила Скворцова.

По ее словам, родительский пример также оказывает влияние на детей, даже застолье, на котором присутствует ребенок, может сыграть роль. Также влияние оказывают субкультуры, в которые попадает подросток.