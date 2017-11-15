Путин рассказал, от чего зависит успех России

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Успех страны складывается из многих составляющих, но самым важным являются ее люди, которые "горят" своим делом и стремятся к цели, какими бы невероятными идеями они не руководствовались, заявил президент РФ Владимир Путин в среду на торжественной церемонии вручения государственных наград в Кремле.

"Тренер наш по фехтованию выступал, сказал, что успех в этом виде спорта складывается из многих составляющих: это и медицина, и тренеры, и оружие. Так и успех страны, он складывается из многих составляющих: это и администрация различных уровней, это медицина, образование, здоровье, спорт, производство, оружие. И мы добиваемся тем больше успехов, чем сложнее задачи, которые мы решаем. Но для того, чтобы решать такие сложные задачи, нужны люди, которые горят своим делом, которые посвящают этому всю свою жизнь, добиваются прорывных решений, какими бы невероятными идеями они не руководствовались. Такие люди сегодня здесь, и мы все будем ориентироваться на вас, и я тоже", — сказал Путин.