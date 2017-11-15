МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Количество участников Большого этнографического диктанта в России и за рубежом, как ожидается, превысит 200 тысяч человек, сообщил журналистам глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.

"Точную цифру не назову, но только на сегодняшний день более 150 тысяч обработанных анкет. Я думаю, что будет больше 200 тысяч человек, написавших этнографический диктант у нас и за рубежом", — сказал Баринов.

Он отметил, что Ингушетия была одним из наиболее активных участников этнографического диктанта. Баринов выразил благодарность главе республики Юнус-Бек Евкурову.

"Это один из немногих регионов наравне с Удмуртией и Москвой, кто помогал в организации на самой ранней стадии этнографического диктанта", — сказал Баринов.

Большой этнографический диктант впервые был организован в 2016 году и прошел во всех регионах Российской Федерации. В 2017 году мероприятие получило статус международного. Акция прошла 3 ноября, накануне Дня народного единства, в каждом из 85 регионов РФ, а также в Азербайджане, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Туркмении, Узбекистане, Абхазии и Южной Осетии.

Итоги акции подведут ко Дню конституции РФ — 12 декабря. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, его знания о народах, проживающих в России, и привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.