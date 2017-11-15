МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Количество участников Большого этнографического диктанта в России и за рубежом, как ожидается, превысит 200 тысяч человек, сообщил журналистам глава Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) Игорь Баринов.
Он отметил, что Ингушетия была одним из наиболее активных участников этнографического диктанта. Баринов выразил благодарность главе республики Юнус-Бек Евкурову.
"Это один из немногих регионов наравне с Удмуртией и Москвой, кто помогал в организации на самой ранней стадии этнографического диктанта", — сказал Баринов.
Итоги акции подведут ко Дню конституции РФ — 12 декабря. Диктант позволит оценить уровень этнографической грамотности населения, его знания о народах, проживающих в России, и привлечет внимание к этнографии как науке, занимающей важное место в гармонизации межэтнических отношений.