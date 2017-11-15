Что такое Отечество: в Госдуму внесли законопроект о воспитании патриотов

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект о патриотическом воспитании, в котором дается понятие "патриотизма", "Отечества" и "патриотического воспитания", а также определяются полномочия органов власти в этой сфере, следует из базы документов нижней палат парламента.

"Целью принятия данного законопроекта является установление единого подхода к патриотическому воспитанию посредством определения полномочий органов государственной власти в сфере патриотического воспитания и определения единого терминологического аппарата в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания", — говорится в пояснительной записке.

Законопроект регулирует общественные отношения в сфере управленческой деятельности государственных органов и должностных лиц по исполнению публичной функции государства по воспитанию граждан.

В ряде субъектах РФ уже приняты законы о патриотическом воспитании, данный законопроект призван установить единообразие в подходе органов государственной власти и органов местного самоуправления по реализации патриотического воспитания граждан на всей территории РФ путем определения системы патриотического воспитания, реализуемой на федеральном, региональном и местном уровнях, отмечают авторы документа.

Что такое патриотизм?

В законопроекте дается дефиниция понятий "патриотизма", "патриотического воспитания" и "Отечества".

"Патриотизм — нравственный принцип, социальное чувство, содержанием которого является любовь к России, своему народу, осознание неразрывности с ними, стремление и готовность своими действиями служить их интересам, подчинить им свои частные интересы, проявлять верность долгу в защите Отечества", — говорится в тексте законопроекта.

"Отечество — Россия, родная для человека, социальной, национальной или региональной общности людей страна, принадлежность к которой они воспринимают как необходимое условие своего достойного существования и полноценной самореализации", — следует из документа.

Также законопроектом устанавливается, что патриотическое воспитание – "это систематическая и целенаправленная деятельность, основанная на социокультурных, духовно-нравственных ценностях и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества и государства, которая направлена на развитие личности, создания условий для самоопределения и социализации граждан, формирования у них патриотического сознания, чувства верности России, готовности к выполнению гражданского долга и конституционных обязанностей по защите интересов Отечества".

Задачи патриотического воспитания

К задачам патриотического воспитания, согласно документу, относятся: формирование у граждан общероссийского национального самосознания, ценностных ориентаций и установок в отношении к личности, обществу, государству.

Также к этим задачам относится привитие гражданам чувства гордости, глубокого уважения и почитания символов государства — государственного герба РФ, флага, и гимна, а также другой символики и исторических святынь Отечества, а также создание условий для усиления патриотической направленности в СМИ информации при освещении событий, явлений и процессов общественной жизни; формирование положительной мотивации граждан к защите Отечества и готовности к военной службе и другие пункты.

Как отмечается в законопроекте, к основным направлениям государственной политики в сфере патриотического воспитания являются, в частности: развитие исторической памяти на всех уровнях образовательного пространства: поддержка памятников Воинской славы, в том числе могил неизвестному солдату и воинских захоронений, как на территории России, так и за рубежом; формирование национальной гордости у подрастающего поколения за достижения предыдущих поколений в области культуры, науки и техники на всех уровнях образования; поддержка СМИ и издательской деятельности в области патриотического воспитания граждан.

Законопроект также предполагает, что в организациях, осуществляющих деятельность по патриотическому воспитанию, создаются условия для подготовки к сдаче нормативов тестов Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) в соответствии с действующим законодательством.

Полномочия властей

В законопроекте прописаны полномочия органов власти, в том числе полномочия президента РФ, правительства, субъектов РФ и органов местного самоуправления в сфере патриотического воспитания.

Также в отдельной статье говорится об участии общественных объединений граждан и НКО в патриотическом воспитании.

Устанавливается, что организации, осуществляющие деятельность в сфере патриотического воспитания, имеют право на получение государственной поддержки в соответствии с действующим законодательством.

"Образовательные программы по патриотическому воспитанию реализуются организацией, осуществляющей деятельность по патриотическому воспитанию как самостоятельно, так и посредством сетевых форм их реализации с применением электронного обучения и дистанционных образовательных технологий в соответствии с действующим законодательством", — говорится в тексте законопроекта.

Кроме того, отмечается, что финансовое обеспечение деятельности в сфере патриотического воспитания осуществляется в пределах бюджетных ассигнований, предусмотренных на эти цели в бюджете на соответствующий период, и из иных источников в порядке, установленном законодательством.

Как ожидается, закон в случае принятия должен вступить в силу с 1 января 2018 года.