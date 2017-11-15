Правозащитник считает идею идентификации россиян по SIM-картам рискованной

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Идея замены традиционных паспортов идентификацией по SIM-картам содержит очень много рисков, в перспективе удостоверяющим личность документом могла бы стать пластиковая карта с образцом электронной подписи и сведениях о гражданине, считает член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Александр Брод.

Как написала в среду газета "Известия" со ссылкой на председателя комитета ГД по финансовому рынку Анатолия Аксакова, Дума в весеннюю сессию инициирует разработку законопроекта, по которому SIM-карта станет полноценным идентификатором личности гражданина. Сам Аксаков позже заявил, что не планирует разрабатывать и вносить в ГД такой законопроект. Как сообщила пресс-служба комитета Госдумы по финансовому рынку со ссылкой на Аксакова, заменять паспорта граждан РФ SIM-картами не планируется, хотя некоторые эксперты выступают с такими инициативами.

"На мой взгляд, данная инициатива содержит очень много рисков. Коммерческие компании, сотовые операторы не могут заменить собой государственные органы, которые ведут учёт граждан и выдают документы, удостоверяющие личность", — сказал Брод РИА Новости.

Он пояснил, что коммерческие компании могут обанкротиться, прекратить своё существование, что естественным образом повлечёт серьезные последствия для баз данных. "Кроме того, где гарантии, что эти базы данных граждан будут надежно защищены, что мошенники не будут изготавливать дубликаты этих сим-карт", — уточнил правозащитник.

Член СПЧ полагает, что одним из возможных путей совершенствования документов, удостоверяющих личность, является изготовление пластиковых карт, которые будут содержать образец электронной подписи и всю необходимую информацию. Он отметил, что такая система распространена во многих странах, в том числе на постсоветском пространстве.

"Я считаю, что в перспективе, как и во многих странах, должны появиться пластиковые карты, являющиеся документом, удостоверяющим личность", — заключил Брод.