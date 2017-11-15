Скворцова призвала сократить период внедрения новых разработок в медицине

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Период от возникновения идеи до ее внедрения в медицинскую практику необходимо сократить в два раза — до 4,5-5 лет, заявила министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова на открытии III Национального конгресса по регенеративной медицине.

Скворцова заявила, что перед российским здравоохранением стоит задача "примерно в два раза сократить инновационную цепочку по длительности и сделать так, чтобы от идеи, ее разработки до внедрения в медицинскую практику у нас уходило не более чем 4,5-5 лет, это очень амбициозная задача, однако решаемая", — заявила министр.

Скворцова напомнила, что при Минздраве работает межведомственный научный совет, куда входят все ведомства, которые регулируют исследования в области биомедицины. В целом в межведомственной системе активно работают представители ФАНО, РАН, Минобрнауки, министерства промышленности и торговли.

"Наша задача — объединить всех основных игроков, кто заинтересован в биомедицине для того, чтобы помочь быстрее проходить путь от познания до воплощения этого познания в конкретный продукт", — подчеркнула она.

Министр отметила, что за 2-3 года в России создан ряд серьезных наработок в сфере регенеративной медицины, которые еще не внедрены в клиническую практику.

Так, отечественные ученые создали стволовые клетки для восстановления дефектов различных зон головного мозга (клетки подтвердили эффективность на животных), создана многослойная кожа, которая соответствует структуре кожи человека, создана хрящевая ткань человека.

Также среди наработок — инсулинопродуцирующие клетки, которые в перспективе смогут быть достойной заменой инсулинотерапии. Министр рассказала, что в эксперименте есть готовность к переходу на формирование аутологичных органов, есть несколько производственных площадок в России, которые занимаются биодеградируемыми материалами. Но есть, по ее словам, сложности: в России пока нет технологии "контролируемой во времени биодеградации", которая позволила бы задать скорость биодеградации.

Также Скворцова рассказала, что в России уже есть прототипирование: не только 3D-принтинг, есть возможность формирования трехмерных матриц.

В III Национальном конгрессе по регенеративной медицине участвуют более тысячи учёных из 15 стран мира включая страны СНГ, США, Германии, Италии, Великобритании, Австрии. На торжественном открытии также выступил ректор МГУ Виктор Садовничий.