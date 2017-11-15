Минобрнауки, ЦИК и Союз молодежи поддержат студенческое самоуправление

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Минобрнауки, Центризбирком и Российский союз молодежи подписали соглашение о сотрудничестве, которое направлено на развитие студенческого самоуправления и повышение культуры в области избирательного права среди молодежи, сообщило министерство образования и науки в своем официальном Telegram-канале.
Как пояснили в ведомстве, соглашение будет содействовать созданию студенческих советов в вузах, реализации прав молодых людей избирать и быть избранными. Также среди задач соглашения — повысить культуру в области избирательного права и процесса среди молодежи.
"Стороны будут обмениваться информацией, проводить консультации и совместные мероприятия. Одним из таких мероприятий станет Всероссийская кампания по организации всеобщих выборов председателей студенческих советов "Твой выбор", — добавили в министерстве.