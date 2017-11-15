Минобрнауки, ЦИК и Союз молодежи поддержат студенческое самоуправление

Студенты во время лекции. Архивное фото

Студенты во время лекции. Архивное фото

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Минобрнауки, Центризбирком и Российский союз молодежи подписали соглашение о сотрудничестве, которое направлено на развитие студенческого самоуправления и повышение культуры в области избирательного права среди молодежи, сообщило министерство образования и науки в своем официальном Telegram-канале.

"Поддержать студенческое самоуправление позволит соглашение о сотрудничестве, которое подписали министр образования и науки Российской Федерации О.Ю. Васильева, председатель ЦИК России Э.А. Памфилова и председатель Российского союза молодежи П.П. Красноруцкий", — говорится в сообщении.

Как пояснили в ведомстве, соглашение будет содействовать созданию студенческих советов в вузах, реализации прав молодых людей избирать и быть избранными. Также среди задач соглашения — повысить культуру в области избирательного права и процесса среди молодежи.

"Стороны будут обмениваться информацией, проводить консультации и совместные мероприятия. Одним из таких мероприятий станет Всероссийская кампания по организации всеобщих выборов председателей студенческих советов "Твой выбор", — добавили в министерстве.