В Госдуму внесли законопроект о патриотическом воспитании

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект о патриотическом воспитании, следует из базы документов нижней палаты парламента.

"Целью принятия данного законопроекта является установление единого подхода к патриотическому воспитанию посредством определения полномочий органов государственной власти в сфере патриотического воспитания и определения единого терминологического аппарата в сфере патриотического и духовно-нравственного воспитания", — говорится в пояснительной записке

Законопроект регулирует общественные отношения в сфере управленческой деятельности государственных органов и должностных лиц по исполнению публичной функции государства по воспитанию граждан.

В некоторых субъектах РФ уже приняты законы о патриотическом воспитании, данный законопроект призван установить единообразие в подходе органов государственной власти и органов местного самоуправления по реализации патриотического воспитания граждан на всей территории РФ путем определения системы патриотического воспитания, реализуемой на федеральном, региональном и местном уровнях, отмечают авторы документа.