"Прости, малыш": на Кубани в бэби-боксе оставили младенца с запиской

КРАСНОДАР, 15 ноя — РИА Новости. Кубанские врачи обнаружили в ночь на среду в бэби-боксе двухмесячную девочку, рядом с которой была записка, в которой автор просил у ребёнка прощения и говорил, что любит его, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края со ссылкой на министра здравоохранения региона Евгения Филиппова.

"При ребенке была обнаружена записка "Прости, малыш, я люблю тебя", а также указан возраст — 1 месяц 3 недели. Кроме того, на девочку были надеты два комбинезона и розовая шапка. Также ребенок был завернут в желтое одеяло", — говорится в сообщении.

В ведомстве добавили, что после обследования младенцу был поставлен диагноз "Анемия смешанного генеза средней степени тяжести". О подброшенном младенце сообщили в городское управление здравоохранения, управление по вопросам семьи и детства, краевой минздрав и правоохранительные органы.

По данным краевых властей, девочка стала 23 ребенком, чья жизнь спасена благодаря одному из пяти бэби-боксов, установленных на Кубани. Первый в России был оборудован именно в Краснодарском крае — в 2011 году в Сочи. Уже через месяц благодаря ему была спасена жизнь новорожденной девочки.