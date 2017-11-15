Власти рассказали об увеличении средней зарплаты в Москве

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Средняя зарплата в Москве за январь-сентябрь 2017 года выросла на 7,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составила примерно 71 тысячу рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента экономической политики столицы в среду.

Ранее российские СМИ со ссылкой на Мосгорстат сообщили, что средняя зарплата в столице выросла на 8,5% — до 91,8 тысячи рублей. В департаменте пояснили РИА Новости, что приведенная цифра относится к средней начисленной номинальной зарплате по Москве только по крупным и средним предприятиям.

"По свежим данным за январь-сентябрь 2017 года, средняя зарплата по Москве с учетом малых предприятий по данным официальной статистики составляет 70 тысяч 927 рублей, а темп роста по сравнению с аналогичным периодом 2016 года 7,6%", — говорится в сообщении.

В ведомстве рассказали, что уровень средних зарплат в Москве традиционно выше, чем в среднем по России в силу развитости рынка, минимальной безработицы, высокого уровня инвестиционной активности и другим причинам. В пресс-службе отметили, что при этом разрыв между средней зарплатой в столице и средней по России не увеличивается.

"Прогноз темпа прироста реальной, то есть с учетом инфляции, заработной платы в Москве на 2018 год составляет 2,2%", — заключили в департаменте.