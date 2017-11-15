В Минздраве рассказали о росте числа страдающих от ожирения россиян

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В России 55% мужчин и 60% женщин страдают ожирением, за последние 10 лет почти в два раза увеличился процент ожирения среди мужчин, заявила доктор медицинских наук, профессор, заместитель главного внештатного диетолога Минздрава России Алла Погожева.
При этом, по данным эксперта, мужское ожирение растет быстрее всего. "За последние 10 лет почти в два раза увеличился процент ожирения среди мужчин", — добавила она. Мужчины значительно набирают вес до 25-30 лет, а женщины поправляются прямо пропорционально возрасту.
Погожева рассказала, что индекс массы тела напрямую зависит от роста жира и содержания углеводов в рационе. При этом по данным эксперта, смертность коррелирует с содержанием жира в рационе.
"Сладкая жизнь" и ее последствия
По словам заместителя главного внештатного диетолога Минздрава, питание населения нашей страны здоровым назвать нельзя. "Что касается сравнений с рекомендуемыми нормами, мы много употребляем мясных продуктов, мало овощей, фруктов, мало употребляем молочных продуктов и рыбы. И в избытке у нас сахар и кондитерские изделия", — рассказала эксперт.
По словам эксперта, поступающий в организм белок должен наполовину состоять из животного белка, однако у россиян 63% белка представлено животным белком.
Также Погожева отметила, что в рационе детей разных возрастов избыточное содержание жира и недостаточное количество витаминов группы B, кальция и железа.