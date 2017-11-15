В Минздраве рассказали о росте числа страдающих от ожирения россиян

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В России 55% мужчин и 60% женщин страдают ожирением, за последние 10 лет почти в два раза увеличился процент ожирения среди мужчин, заявила доктор медицинских наук, профессор, заместитель главного внештатного диетолога Минздрава России Алла Погожева.

"У нас население неизбежно поправляется, масса тела растет. В настоящее время 55% мужчин и 60% женщин имеют избыточную массу тела и ожирение. Также 25% детей имеют избыточную массу тела и ожирение", — сказала Погожева на конференции в рамках проекта Минздрава РФ "Здоровая нация". Избыточная масса тела у детей наблюдается в основном до 10 лет, затем вес приходит в норму.

При этом, по данным эксперта, мужское ожирение растет быстрее всего. "За последние 10 лет почти в два раза увеличился процент ожирения среди мужчин", — добавила она. Мужчины значительно набирают вес до 25-30 лет, а женщины поправляются прямо пропорционально возрасту.

Погожева рассказала, что индекс массы тела напрямую зависит от роста жира и содержания углеводов в рационе. При этом по данным эксперта, смертность коррелирует с содержанием жира в рационе.

"Сладкая жизнь" и ее последствия

По словам заместителя главного внештатного диетолога Минздрава, питание населения нашей страны здоровым назвать нельзя. "Что касается сравнений с рекомендуемыми нормами, мы много употребляем мясных продуктов, мало овощей, фруктов, мало употребляем молочных продуктов и рыбы. И в избытке у нас сахар и кондитерские изделия", — рассказала эксперт.

"Что касается химического состава, если перевести на белки, жиры и углеводы, то получается, что постепенно растет содержание белка в рационе, особенно жира, жира должно быть по всем нормам — ВОЗовским и нашим — меньше 30% по калорийности. Наше население употребляет 37% по калорийности", — добавила она.

По словам эксперта, поступающий в организм белок должен наполовину состоять из животного белка, однако у россиян 63% белка представлено животным белком.

Также Погожева отметила, что в рационе детей разных возрастов избыточное содержание жира и недостаточное количество витаминов группы B, кальция и железа.