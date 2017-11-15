Игорь Сечин развелся

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Мировой участок Дорогомиловского района Москвы принял решение о разводе Игоря Сечина, сказано в базе мировых судов.

Инициалы в карточке дела совпадают с инициалами главы "Роснефти" Игоря Сечина и его супруги.

"Решение о расторжении брака супругов, имеющих детей, вступило в силу", — отмечается в картотеке. Тексты решений по такой категории дел не публикуются.

Согласно карточке дела, иск был подан еще в апреле этого года, в мае суд принял решение, а через месяц оно вступило в силу, поскольку его никто не обжаловал.

С иском в суд обратился Сечин, судебное разбирательство длилось недолго — досудебная беседа и одно заседание по существу, отмечается в базе.