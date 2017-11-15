В Москве могут ввести обязательное лицензирование для организаторов квестов

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Компании, организующие квесты, могут обязать лицензировать свою деятельность в целях контроля государством обеспечения безопасности потребителей, сообщил в среду председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

"На рынке появилось огромное количество предложений от компаний-организаторов квестов, при этом сегодня их деятельность отдельно не лицензируются и специально не контролируется. Потенциальная возможность получения прибыли привлекает различных, в том числе недобросовестных предпринимателей, готовых экономить на всем, в том числе и на безопасности самих клиентов", — сказал Шапошников на заседании, посвященном обсуждению регулирования данной отрасли.

Как было озвучено председателем в ходе заседания, индустрия квестов может регулироваться государством путем лицензирования, принятия для данной отрасли специальных норм и правил по обеспечению безопасности людей, участвующих в квестах.

По словам председателя, еще одним способом контроля над обеспечением безопасности на квестах может стать создание ассоциации квестов, которая, как предполагается, будет работать в качестве некоммерческой организации и заниматься общественным контролем.

"Также может быть создана саморегулируемая организация, которая разрабатывает, утверждает стандарты и правила в отношении данного вида деятельности, и тогда предприниматель, предоставляющий услуги квестов, будет обязан соблюдать все условия", — добавил Шапошников.

Он отметил, что подобный вопрос впервые поднимается в России и московский опыт может быть распространен и в другие субъекты страны.

"Если говорить о российском опыте, мы первые поднимаем эту тематику, особенно на такой площадке, как законодательное собрание, и я уверен, что московская практика и московский опыт будет реализован и в субъектах РФ", — сказал он.