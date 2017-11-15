В России не планируют заменять паспорта SIM-картами, заявил Аксаков

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Заменять паспорта граждан РФ SIM-картами не планируется, хотя некоторые эксперты выступают с такими инициативами, сообщает пресс-служба комитета Госдумы по финансовому рынку со ссылкой на главу комитета Анатолия Аксакова.

"Действительно, рядом экспертов высказывались предложения сделать идентификацию граждан по SIM-карте. Однако говорить о том, что SIM-карта заменит паспорт, не приходится", — заявил Аксаков. Он напомнил, что SIM-карты выпускаются телекоммуникационными компаниями, а паспорта выдает госорган – МВД России.

В сообщении говорится, что в комитете "нет на рассмотрении законопроектов, согласно которым SIM-карта станет полноценным идентификатором личности гражданина". "Соответствующие инициативы не озвучивались и не обсуждались, на данный момент никто не сообщал, что планирует вносить подобный законопроект", — сказал Аксаков.

Вместе с тем отмечается, что в правительстве РФ обсуждается вопрос перспективного введения электронных паспортов гражданина РФ, содержащих информацию о владельцах. Как ожидается, электронный паспорт сможет полностью заменить привычный россиянам бумажный документ и будет иметь больше функций.

По словам Аксакова, сегодня ведется дискуссия относительно введения идентификатора, который может занять место нынешних СНИЛС и ИНН. Похожая система действует, например, в США, где по номеру социальной страховки можно открыть счет в банке, получать кредиты, медицинские услуги, водительские права. В России есть задача объединить разрозненные документы в единый пакет на цифровом носителе.

"Переход на электронный паспорт будет делом сугубо добровольным, поскольку есть россияне, которые в связи со своими религиозными взглядами не поддерживают их введение", — отметил Аксаков. При этом он перечислил положительные моменты электронных паспортов. Среди них — возможность использовать инновационный документ не только для электронной идентификации личности, но и как социальной карты, для оплаты за проезд, пользования банковскими и госуслугами. Кроме того, электронный паспорт можно "запаролить", оперативно заблокировать и, таким образом, предупредить негативные последствия от его потери или кражи.