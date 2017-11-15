Госдума приняла закон об удвоении ставок налога на игорный бизнес

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Госдума приняла закон, уточняющий правила налогообложения игорного бизнеса, в том числе увеличивающий в два раза ставки налога на игорный бизнес — с 1,5-125 тысяч рублей до 3-250 тысяч рублей.

В качестве самостоятельных объектов обложения налогом на игорный бизнес выделяются процессинговые центры букмекерских контор и тотализаторов, проводящие учет интерактивных ставок. В отношении таких объектов налоговые ставки устанавливаются в пределах от 2,5 до 3 миллионов рублей. Для процессинговых центров букмекерских контор и тотализаторов, не осуществляющих учет интерактивных ставок, размеры ставок составят от 50 до 250 тысяч рублей.

Закон также уточняет особенности удержания налоговыми агентами исчисленной суммы налога на доходы физических лиц в виде выигрышей в азартных играх и лотереях.

В настоящее время граждане должны самостоятельно исчислять НДФЛ на выигрыши, исходя из их сумм. Организаторы азартных игр, распространители и операторы лотерей, выплачивающие выигрыши, не обязаны исчислять, удерживать и перечислять данный налог в бюджет (за исключением выигрышей, выплачиваемых в букмекерской конторе и тотализаторе).

Закон признает налоговыми агентами организации, которые выплачивают или передают участникам азартных игр и лотерей выигрыши, равные или превышающие 15 тысяч рублей. Такие организации будут удерживать суммы налога и перечислять их в бюджет. При этом предлагается установить минимум дохода, не подлежащего налогообложению, в размере 4 тысяч рублей.