СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Украинские власти придумывают факты об ущемлении прав человека в Крыму, вместо того чтобы заниматься решением своих внутренних проблем, они лезут "со своим самоваром" в чужое государство, заявила и.о. председателя Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.

Украинский проект резолюции о ситуации в области прав человека в Крыму внесли на Генеральную Ассамблею ООН. Документ, который предъявляет российской стороне ряд рекомендаций, был принят 14 ноября Третьим комитетом ГА ООН по социальным, гуманитарным и культурным вопросам. Ожидается, что проект резолюции рассмотрят на пленарном заседании текущей 72-й сессии Генассамблеи.

"Украина искусственно придумывает факты об ущемлении прав человека в Республике Крым, чтобы дестабилизировать ситуацию в Крыму. Правительство Украины лучше бы наконец-то занялось решением своих внутренних проблем, а не лезло "со своим самоваром" в другое государство", — сказала РИА Новости Гридчина.

Она напомнила, что на самой Украине уже несколько лет длится вооруженный конфликт и по-настоящему ущемляются права человека.

"Украина еще имеет наглость диктовать другому состоявшемуся государству — России, как вести политику на своей территории. Нам очень жаль невинных людей, которые живут в Украине, на чьи плечи ложится весь груз нищеты, безработицы и унижений", — сказала Гридчина.

Ранее представители украинских и крымско-татарских организаций Крыма заявили РИА Новости, что готовы отправиться в ООН, чтобы донести до международной общественности реальную обстановку на полуострове. Власти и общественные деятели Крыма называли украинский проект абсурдным и подчеркивали, что он не имеет ничего общего с реальностью.

Документ "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе" был подготовлен Украиной, его соавторами выступили около 40 стран, в том числе Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Польша, США, Финляндия, Франция и Эстония. Он "осуждает нарушения, ущемления прав человека и дискриминационные меры в отношении жителей временно оккупированного Крыма". Проект резолюции получил поддержку 71 государства, 25 стран выступили против, еще 77 воздержались.

Подробнее о новостях Крыма — на crimea.ria.ru >>