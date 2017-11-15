СИМФЕРОПОЛЬ, 15 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Украинские власти придумывают факты об ущемлении прав человека в Крыму, вместо того чтобы заниматься решением своих внутренних проблем, они лезут "со своим самоваром" в чужое государство, заявила и.о. председателя Украинской общины Крыма Анастасия Гридчина.
"Украина искусственно придумывает факты об ущемлении прав человека в Республике Крым, чтобы дестабилизировать ситуацию в Крыму. Правительство Украины лучше бы наконец-то занялось решением своих внутренних проблем, а не лезло "со своим самоваром" в другое государство", — сказала РИА Новости Гридчина.
Она напомнила, что на самой Украине уже несколько лет длится вооруженный конфликт и по-настоящему ущемляются права человека.
"Украина еще имеет наглость диктовать другому состоявшемуся государству — России, как вести политику на своей территории. Нам очень жаль невинных людей, которые живут в Украине, на чьи плечи ложится весь груз нищеты, безработицы и унижений", — сказала Гридчина.
Документ "Положение в области прав человека в Автономной Республике Крым и городе Севастополе" был подготовлен Украиной, его соавторами выступили около 40 стран, в том числе Великобритания, Германия, Латвия, Литва, Польша, США, Финляндия, Франция и Эстония. Он "осуждает нарушения, ущемления прав человека и дискриминационные меры в отношении жителей временно оккупированного Крыма". Проект резолюции получил поддержку 71 государства, 25 стран выступили против, еще 77 воздержались.
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