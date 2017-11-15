МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Думские комитеты Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и по госстроительству и законодательству прорабатывают конкретные предложения по дополнению действующего законодательства по предотвращению телефонного терроризма, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.
10.7%Да, я находился(ась) в одном из таких зданий во время эвакуации
10.3%Лично не сталкивался(ась), но родные и друзья "попали" под эвакуацию
66.8%Узнал(а) о случившемся из новостей
12.2%Ничего не слышал(а) об эвакуации