Володин рассказал работе ГД над законами против телефонного терроризма

Массовые звонки о "минировании" зданий в России (307)

МОСКВА, 15 ноя – РИА Новости. Думские комитеты Госдумы по безопасности и противодействию коррупции и по госстроительству и законодательству прорабатывают конкретные предложения по дополнению действующего законодательства по предотвращению телефонного терроризма, заявил спикер ГД Вячеслав Володин.

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"В комитете сегодня идет работа над вопросами, связанными с телефонным терроризмом, и есть конкретные предложения, которые комитет не только по безопасности и борьбе с коррупцией, но и комитет по госстроительству и законодательству вырабатывает в плане внесения дополнения к действующему законодательству, чтобы остановить телефонный терроризм", — заявил Володин в ходе заседания ГД.