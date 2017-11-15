Сахалинские поисковики передали Японии вещи солдат императорской армии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Личные вещи японских солдат времен Второй мировой войны передали сахалинские поисковики представителям делегации министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии в среду накануне церемонии передачи останков солдат, сообщил руководитель регионального отделения "Поискового движения России" Артем Бандура.

"Сегодня мы передаем японцам личные вещи солдат, которые нам удалось найти во время экспедиций на курильский остров Шумшу. Церемония передачи останков 18 воинов императорской армии состоится завтра (в четверг) в Смирныховском районе", — сказал он.

Среди переданных предметов — солдатские жетоны, личные печати и кошелек с монетами. Самая ценная находка – это личная печать, поисковики говорят, что найти такую – большая редкость и удача. Одну из них нашли еще в прошлом году, на ней смогли прочитать фамилию – Фукуда.

"Печать, найденная в этом году, сохранилась куда хуже той, что обнаружили в прошлом. Но, думаю, специалисты смогут прочитать фамилию, иероглифы там видны, и узнают имя", — сказал Бандура.

Глава японской делегации Масаюки Икэда рассказал, что благодаря жетону японцам удалось установить личность солдата, найденного в 2015 году сахалинскими поисковиками. "Мы узнали его имя, отдали вещи родственникам, которые были очень рады и передавали вам большой привет", — сказал Икэда.

В четверг в Смирныховском районе пройдет церемония передачи останков японских солдат их соотечественникам. Это 12 человек, которых нашло "Поисковое движение России" в прошлом году на Шумшу, еще троих они же нашли в экспедиции этого года. Еще троих японцев в этом году обнаружили поисковики фонда "Пионер" на Сахалине, в Смирныховском районе.

В предстоящую субботу пройдет церемония кремации останков.

Работа по передаче останков солдат японской стороне ведется на основе межправительственных договоренностей с 1991 года. За это время были обнаружены останки более 470 воинов императорской армии.