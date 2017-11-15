Сахалинские поисковики передали Японии вещи солдат императорской армии

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 15 ноя – РИА Новости. Личные вещи японских солдат времен Второй мировой войны передали сахалинские поисковики представителям делегации министерства здравоохранения, труда и благосостояния Японии в среду накануне церемонии передачи останков солдат, сообщил руководитель регионального отделения "Поискового движения России" Артем Бандура.
Среди переданных предметов — солдатские жетоны, личные печати и кошелек с монетами. Самая ценная находка – это личная печать, поисковики говорят, что найти такую – большая редкость и удача. Одну из них нашли еще в прошлом году, на ней смогли прочитать фамилию – Фукуда.
"Печать, найденная в этом году, сохранилась куда хуже той, что обнаружили в прошлом. Но, думаю, специалисты смогут прочитать фамилию, иероглифы там видны, и узнают имя", — сказал Бандура.
Глава японской делегации Масаюки Икэда рассказал, что благодаря жетону японцам удалось установить личность солдата, найденного в 2015 году сахалинскими поисковиками. "Мы узнали его имя, отдали вещи родственникам, которые были очень рады и передавали вам большой привет", — сказал Икэда.
В предстоящую субботу пройдет церемония кремации останков.
Работа по передаче останков солдат японской стороне ведется на основе межправительственных договоренностей с 1991 года. За это время были обнаружены останки более 470 воинов императорской армии.