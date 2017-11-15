МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. В Госдуме РФ предлагают сделать SIM-карту полноценным идентификатором личности гражданина, сообщает в среду газета "Известия" со ссылкой на председателя комитета по финансовому рынку Анатолия Аксакова.

По данным газеты, изменения предлагается внести в один или несколько действующих законов: "О связи", "О банках и банковской деятельности", "О противодействии легализации и отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма".

"При этом количество SIM-карт, продаваемых одному человеку, не будут ограничивать — каждая будет полноценным идентификатором. Также запретят передачу приобретенных SIM-карт третьим лицам. На ребенка любого возраста родители смогут оформить симку — по аналогии с загранпаспортом", — пишет издание.

Для запуска проекта необходимо будет создать специальный реестр SIM-карт и жестко следить за ним, чтобы избежать мошенничеств, отмечают "Известия".

"Сейчас контроль за продаваемыми SIM-картами довольно слаб, а в случае его ужесточения SIM-карты смогут стать полноценным идентификатором личности. В этом случае не придется постоянно носить с собой основной документ, идентифицирующий личность. По SIM-картам впоследствии можно будет оформить кредит", — приводит издание слова Аксакова.

В МТС "Известиям" заявили, что SIM-карта с номером телефона является надежным инструментом идентификации физических лиц для дистанционного доступа к финансовым и государственным услугам.

"А SIM-карта с электронной подписью придаст действиям абонента юридическую значимость, что существенно расширит спектр этих услуг", — отметили в пресс-службе.

По словам представителей "Мегафона", "использование мобильного идентификатора в виде номера телефона или SIM-карты — вполне логичный шаг". В "Билайне" же заявили, что "инициатива нуждается во всестороннем изучении, особенно с точки зрения IT-безопасности".

В Центробанке на запрос "Известий" не ответили, а в Росфинмониторинге идею не поддержали.

"Идентификаторы личности выдаются госорганами, имеющими полномочия и доступ к соответствующим информационным системам, позволяющим исключить возможность ложной идентификации", — приводит слова представителя Росфинмониторинга газета.