Эксперт оценил комфортность железной дороги в обход Украины

МОСКВА, 15 ноя — РИА Новости. Курсирование российских пассажирских поездов по железнодорожному обходу Украины будет безопаснее и комфортнее для пассажиров, считает генеральный директор Института проблем естественных монополий (ИПЕМ) Юрий Саакян
"Пассажирское движение по новой линии Журавка-Миллерово определенно будет безопаснее и комфортнее для пассажиров", — сообщил Саакян РИА Новости.
Во-первых, пояснил он, существенно снижается риск остановки поездов, что могло влечь за собой задержку в пути следования. Во-вторых, сложные отношения с Украиной сохраняются, поэтому в таких условиях пассажирам будет комфортнее совершать поездку без пересечения границ.
Стоимость строительства железной дороги Журавка-Миллерово в обход Украины оценивалась в сумму около 56 миллиардов рублей. До этого российские поезда, следующие на юг РФ, шли небольшой участок по территории Украины. Новая железная дорога длиной 137 километров проходит полностью по территории России (по Воронежской и Ростовской областям), что позволит увеличить пропускную способность инфраструктуры, обеспечить транспортную безопасность грузовых и пассажирских перевозок.