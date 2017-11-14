МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Российский зритель не заслуживает качественного кинематографа и самоотверженной актерской игры, заявил в интервью телеканалу LTV популярный артист Дмитрий Дюжев.

К подобному выводу он пришел после столкновения с поклонниками в реальной жизни. Дюжев рассказал, что недавно безуспешно пытался занять место в очереди в аэропорту. Большинство пассажиров взяли билеты категории "эконом" и не хотели пропускать его к стойке, несмотря на то, что он, будучи пассажиром бизнес-класса, имел право на приоритетное обслуживание.

"Какой может быть диалог между артистом и зрителем? (…) О чем вообще говорить с вами? Я ради вашего развлечения и досуга жизнью рискую, и потом я оказываюсь среди вас, зрителей, и мое место в последнем вагоне. Я не понимаю, о чем мы говорим", — поделился негодованием актер.

Он добавил, что люди, демонстрирующие подобное отношение, будут довольствоваться "лабудой, туфтой, дешевыми и бездарными сериалами", которые предлагают телеканалы. В заключение Дюжев усомнился в том, что образ "образованного, порядочного и духовного" россиянина соответствует действительности.