МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Министерство связи и массовых коммуникаций предлагает разрешить Роскомнадзору доступ к федеральной государственной информационной системе "Единый реестр записей гражданского состояния" (ФГИС "ЕГР ЗАГС") для контроля над соблюдением закона о СМИ.
"Подготовлен проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" в части включения Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в перечень федеральных органов исполнительной власти, имеющих доступ к ФГИС "ЕГР ЗАГС", — говорится в пояснительной записке к проекту.
Законопроект подготовлен в целях реализации положений Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 239-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О средствах массовой информации", вступающего в силу 1 января 2018 года.
"В качестве косвенного контроля могут рассматриваться в том числе и родственные отношения. Так, согласно подпункту 11 пункта 2 статьи 105.1 Налогового кодекса Российской Федерации, формальным критерием контроля и управления может являться наличие родственных отношений между физическим лицом и его супругом (супругой), родителями (в том числе усыновителями), детьми (в том числе усыновленными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, опекунами (попечителями) и подопечными", — говорится в пояснительной записке.
Таким образом, предлагаемые изменения дадут Роскомнадзору доступ к данным, в том числе, и о родственниках владельцев СМИ.
Изменения могут вступить в силу с 1 января 2018 года.