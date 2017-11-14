МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Министерство связи и массовых коммуникаций предлагает разрешить Роскомнадзору доступ к федеральной государственной информационной системе "Единый реестр записей гражданского состояния" (ФГИС "ЕГР ЗАГС") для контроля над соблюдением закона о СМИ.

Соответствующий проект, разработанный совместно с Роскомнадзором, опубликован на федеральном портале проектов нормативных актов.

"Подготовлен проект федерального закона о внесении изменений в Федеральный закон от 15 ноября 1997 г. № 143-ФЗ "Об актах гражданского состояния" в части включения Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций в перечень федеральных органов исполнительной власти, имеющих доступ к ФГИС "ЕГР ЗАГС", — говорится в пояснительной записке к проекту.

Законопроект подготовлен в целях реализации положений Федерального закона от 29 июля 2017 г. № 239-ФЗ "О внесении изменений в Закон Российской Федерации "О средствах массовой информации", вступающего в силу 1 января 2018 года.

Авторы подчеркивают, что законом не допускается установление иностранными гражданами, лицами без гражданства, гражданами Российской Федерации, имеющими гражданство другого государства, любых форм контроля над учредителем, редакцией СМИ или организацией, осуществляющей вещание.

"В качестве косвенного контроля могут рассматриваться в том числе и родственные отношения. Так, согласно подпункту 11 пункта 2 статьи 105.1 Налогового кодекса Российской Федерации, формальным критерием контроля и управления может являться наличие родственных отношений между физическим лицом и его супругом (супругой), родителями (в том числе усыновителями), детьми (в том числе усыновленными), полнородными и неполнородными братьями и сестрами, опекунами (попечителями) и подопечными", — говорится в пояснительной записке.

Таким образом, предлагаемые изменения дадут Роскомнадзору доступ к данным, в том числе, и о родственниках владельцев СМИ.

Изменения могут вступить в силу с 1 января 2018 года.