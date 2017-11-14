Портал Superjob опубликовал вакансию "президент России"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Портал Superjob в преддверии выборов-2018 разместил вакансию "Президент Российской Федерации". Кандидат будет принят на работу по итогам всеобщих выборов представителями работодателя — народом России.

Среди требований отмечается, что претенденту должно быть более 35 лет, а пол, образование не имеют значения, опыт работы в должности президента не требуется. Кандидат должен обладать такими качествами, как активная жизненная позиция и патриотизм.

Кроме того, для претендента обязательны гражданство РФ, подтвержденный опыт постоянного проживания в РФ не менее 10 лет, отсутствие судимости как плюс. Обязательно и владение хотя бы одним европейским языком. Дополнительное знание хотя бы одного языка программирования является стратегическим преимуществом. Кандидат должен быть готов к постоянным командировкам.

В обязанности "сотрудника" входит подписание федеральных законов, международных договоров, помилование, ведение переговоров о военном сотрудничестве, назначение выборов в Государственную думу и прочее.

В случае избрания работодателем предоставляются: личный самолет, государственная квартира, государственная дача, полное содержание за государственный счет (медицинское обслуживание, питание, транспорт, занятия спортом, образование, отдых) для президента и членов его семьи. Кроме того, успешный кандидат получит персональный кабинет с видом на Кремль (изнутри), проезд от места проживания к месту работы без пробок.

Зарплата "белая", постоянно пересматривается, оформление по ТК.

Условия выхода на пенсию оговариваются отдельно с каждым успешным кандидатом, отмечается на сайте.

В самой компании Superjob сообщили, что размещение вакансии президента перед выборами стало уже традицией.

"Это уже традиция. Superjob — место, где миллионы людей находят работу. Читают требования, сравнивают предложения, оценивают свои силы. Мы хотим напомнить, что быть президентом — это тоже работа. Сложная, требующая больших знаний, навыков, определенных личных качеств. Но в первую очередь — это именно работа. На которую, впрочем, не по резюме и после собеседования назначают, избирают. И миллионы россиян могут избирать… или быть избранными", — прокомментировал РИА Новости публикацию вакансии пиар-директор Superjob Иван Кузнецов.