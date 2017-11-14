В Крыму напомнили Полонскому, кому принадлежит полуостров

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости, Виктор Лященко. Крым является российской территорией, поэтому идея бизнесмена Сергея Полонского о создании межгосударственного города на полуострове выглядит как фантасмагория, заявил РИА Новости глава Общественной палаты республики Григорий Иоффе.

Бизнесмен Сергей Полонский, заявивший о намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, во вторник предложил создать в Крыму международный город будущего — межгосударственную территорию, на которой различные страны смогут получить бесплатные участки для реализации проектов. По словам бизнесмена, в этом городе "не будет виз, будет открытый доступ всем странам мира".

"Господин Полонский весь этот процесс (участие в президентских выборах – ред.) превращает в фарс, особенно когда он вещает какие-то фантасмагорические вещи в отношении Крыма. Крым – это российская территория, и на этом надо ставить точку. Никакой "город солнца" или "город сотрудничества", — еще можно придумать массу всяких определений, чтобы там кому-то раздавать землю из разных стран мира, — невозможен. Очевидно, Полонский думает, что будет здесь сам сидеть на раздаче и раздавать тому, кому надо, и иметь из этого то, что нужно", — сказал РИА Новости Иоффе.

Как пояснил глава Общественной палаты Крыма, ему очень бы не хотелось, чтобы тема президентских выборов превратилась в "парад мошенников". "Пока такая опасность существует… Я очень переживаю, чтобы предстоящие выборы не превратились в что-то наподобие бизнес-проектов, потому что большинство из тех, кто заявил о своем желании баллотироваться, – они это делают, чтобы продвинуть себя и воспользоваться этим для зарабатывания денег", — подчеркнул Иоффе.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".