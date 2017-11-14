Власти Сочи помогут семье женщины, погибшей при пожаре в общежитии

СОЧИ, 14 ноя – РИА Новости. Власти Сочи возьмут полностью на себя восстановление квартиры женщины, погибшей при пожаре в общежитии, а также все затраты по организации похорон, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации города.

Ранее сообщалось, что во вторник в Сочи загорелось общежитие, были эвакуированы более 50 человек. Двадцать восемь человек пострадали, в их числе двое детей, еще одна женщина погибла. Пожарные потушили здание, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. По факту гибели женщины в результате пожара возбуждено уголовное дело. Глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев поручил провести тщательную проверку причин возгорания.

"Власти города берут на себя полностью восстановление квартиры погибшей, матери жительницы дома Ольги Шведовой, а также все затраты по организации похорон в полном объеме, включая все ритуальные услуги", — заявили в пресс-службе.

Отмечается, что будет приобретена вся мебель и бытовая техника для семьи погибшей.