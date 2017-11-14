ВЦИОМ выяснил, как россияне относятся к опросам

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Большинство россиян считают нужным проведение опросов общественного мнения, однако не всегда считают их результаты заслуживающими доверия, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Фёдоров.

"В общей сложности порядка девяти десятых взрослого населения России полагают, что со всеми плюсами и минусами опросы все-таки нужны", — сказал Фёдоров во вторник на презентации книги Джорджа Гэллапа "Пульс демократии. Как работают опросы общественного мнения".

Как показало проведённое в преддверии Дня социолога исследование, 42% респондентов полагают, что соцопросы "безусловно нужны", ещё 48% — что "скорее нужны", уточнил глава ВЦИОМ.

"Правда, есть и другая цифра: отражают или нет результаты опросов общественного мнения действительное мнение граждан. Здесь доверие к нашим опросам, представление о том, что они точные, честные, несколько ниже: 29% считают, что они "безусловно отражают" мнение людей, ещё 42% — что "скорее отражают". То есть мы видим, что нужны опросы, но не всегда они, по мнению людей, оказываются точными и заслуживающими доверия", — сказал Фёдоров.

По его мнению, это противоречие между запросом людей на информацию об общественном мнении и точностью их результатов очень нужно для того, чтобы индустрия социологических исследований не стояла на месте, а постоянно развивалась.

Книгу американского социолога, статистика Джорджа Гэллапа об опросах общественного мнения перевели на русский язык впервые, с инициативой перевода выступил ВЦИОМ.

"Так сложилось, что эта книга — первый труд Джорджа Гэллапа и, по сути, первая книга, дающая теоретическое обоснование необходимости и возможности проведения научных опросов, — не была переведена на русский язык и оставалась не переведённой вплоть до сегодняшнего дня", — отметил глава ВЦИОМ.

Этот труд, по его словам, — не просто исторический документ, свидетельство далекой, но по-прежнему интересной эпохи между двумя мировыми войнами, но и книга, даже сегодня дающая ответы на многие важные вопросы в области индустрии социсследований. При этом методы изучения общественного мнения, которые впервые обосновали Гэллап и его коллеги, во многом актуальны и сегодня, полагает Фёдоров.

Он упомянул о череде непростых для мировой индустрии опросов общественного мнения событий, которые произошли в последнее время, — это неудачи в предсказании результатов выборов, например прошедших год назад выборов президента США. В связи с этим глава ВЦИОМ упомянул также о выборах американского президента 1948 года, когда "все крупнейшие поллстеры (тот, кто проводит опрос — ред.) — и Джордж Гэллап не исключение — тоже провалились".

"Ошибки это не страшно, ошибки в каком-то смысле это даже полезно. В этой книге Джордж Гэллап тоже отвечает на вопросы, почему случаются ошибки, призывает не разочаровываться. Каждый такой неудачный кейс должен быть всесторонне проанализирован, рассмотрен и, если все это будет сделано, то наградой будет возрастающая точность последующих исследований", — добавил Фёдоров.