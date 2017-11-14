В ОНФ предложили проверить все новостройки в Мордовии после ЧП в Саранске

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 14 ноя — РИА Новости. Активисты Общероссийского народного фронта (ОНФ) в Мордовии предлагают проверить все новостройки в республике после того, как в строящемся многоэтажном доме в Саранске обрушились лестничные пролеты, под завалами которых погибли три человека и еще один был госпитализирован, сообщили РИА Новости в региональном ОНФ.

По предварительным данным следственного управления Следственного комитета РФ по Мордовии, днем в понедельник на строительном объекте в Саранске обрушились лестничные пролеты с шестого по второй этажи, в результате погибли трое рабочих. Один пострадавший находится в больнице. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 216 УК РФ ("Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ").

"Обрушение лестничного проема в строящемся доме в Саранске — это трагедия. Погибли строители. Активисты ОНФ считают, что уже сейчас необходимо провести тщательную проверку новостроек, как в Саранске, так и в других районах республики, для того, чтобы не допустить повторения трагедии. Региональный штаб ОНФ берет эту ситуацию под контроль", — сказал сопредседатель регионального штаба ОНФ в Мордовии Олег Каштанов.

В рамках расследования уголовного дела следователям предстоит установить причину обрушения лестничных пролетов, а также кем именно допущено нарушение требований охраны труда и безопасности при ведении строительных работ. Сейчас следователи и криминалисты продолжают работать на месте происшествия, будет изъята строительно-техническая документация. Во время следствия также будут назначены судебно-медицинские и строительно-технические экспертизы, отметили в СК.