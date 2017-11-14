В Якутии заложили капсулу времени с письмом, "Кока-колой" и "Дошираком"

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Жители Таттинского района Якутии заложили капсулу времени с письмами потомкам, фотографиями и продуктами, среди которых "Кока-кола" и "Доширак", сообщает телекомпания "Саха".

Капсулу жители Жохсогонского наслега (якутского поселка), в котором проживают около тысячи человек, заложили "по наказу предков, которые также на 50 лет закапывали такое послание". Новую капсулу должны открыть к 150-летию Октябрьской революции — в 2067 году.

"В контейнер положили 120 писем обычных жителей наслега, исторические факты и фотографии за 50 лет, также продукты питания, которые потребляют сегодня", — говорится в сообщении. Отмечается, что среди продуктов — "Кока-кола", "Доширак", консервы и растительное масло.

Помимо бумажных писем и фотографий в контейнер положили флеш-карту с фото в электронном виде, а также историей наслега.