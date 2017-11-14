В России телефонных террористов могут заставить возмещать нанесенный ущерб

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Телефонный терроризм могут законодательно квалифицировать в особо тяжкое преступление, предусматривающее увеличение срока и штрафа за звонки об угрозе взрыва, наказание также может предусматривать возмещение материального ущерба, сообщил журналистам председатель Московской городской думы Алексей Шапошников.

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"Звучало несколько предложений: это изменение квалификации в особо тяжкое преступление, изменение срока, размера штрафа, введение категории рецидива — повторяемости данного преступления и введение процедуры ущерба, который наносится такими действиями. Вот четыре группы изменений, которые были предложены", — сказал Шапошников по итогам заседания, приуроченного теме противодействия телефонному терроризму.

Как сообщалось ранее, Московская городская дума намерена до 25 ноября разработать и принять проект резолюции по ужесточению наказания за телефонный терроризм и направить соответствующие предложения в Государственную думу РФ.

Шапошников отметил, что Мосгордума также готова принять к рассмотрению предложения, касающиеся ужесточения наказания родителям, чьи несовершеннолетние дети совершают подобные звонки.

Волна телефонного терроризма началась в России 11 сентября. Ранее директор ФСБ России Александр Бортников сообщил, что ложными звонками занимаются четыре россиянина из-за рубежа, у которых есть пособники на территории РФ.