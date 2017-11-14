Всероссийский географический диктант станет международным

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Третий всероссийский географический диктант, который пройдёт 26 ноября в полдень по местному времени, впервые станет международным: его напишут в странах СНГ, Евросоюза, Америки, Азии, а также в Сирии, сообщили РИА Новости в Русском географическом обществе (РГО).
"Географические знания сможет проверить не только вся Россия, его напишут также в Австралии, Азербайджане, Аргентине, Великобритании, Дании, Норвегии, Сербии, Сирии, Турции, Черногории, Чехии, Китае, Румынии и многих других странах", – сказали в обществе.
Как уточнили в РГО, за рубежом больше всего площадок проведения диктанта будет в Турции, где его напишут сразу в четырёх городах: Алании, Анкаре, Анталии и Стамбуле. При этом самой большой площадкой за рубежом по количеству мест в настоящее время является филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в Баку, где диктант смогут написать 600 участников.
Основной площадкой проведения диктанта в Москве станет главное здание МГУ имени М.В. Ломоносова. Одна из самых необычных площадок устроена в помещении кордона Хакасского заповедника на берегу Красноярского водохранилища. В Новосибирске диктант напишут в Большом планетарии.
"Тестовые вопросы будут включать в себя 30 пунктов, разделённых на три блока. Первый состоит из вопросов на знание географических понятий и терминов. Второй направлен на проверку умений работать с картой. Третий – на определение географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из художественных произведений", – добавили в обществе.
В 2015 году географический диктант написали почти 72 тысяч человек, из них 44 тысячи написали его очно на 210 площадках, остальные проверили свои знания с помощью интернет-сайта. В 2016 году общее количество написавших диктант увеличилось в 2,6 раза и составило 187 тысяч человек.
Русское географическое общество было учреждено в 1845 году указом императора Николая I. В настоящее время всероссийская общественная организация "Русское географическое общество" насчитывает 85 региональных отделений по всей России, крупнейшие из них — приморское и московское. В 2009 году президентом общества был избран Сергей Шойгу. В 2010 году был создан попечительский совет РГО, который возглавил президент РФ Владимир Путин.
20 ноября во всех субъектах РФ стартовал Всероссийский географический диктант.
Он проходил на 1,7 тысячи площадках по всей стране. В столице было открыто 50 площадок. Больше всего пунктов для написания диктанта было в Якутии – 650.
Министр обороны РФ, генерал армии Сергей Шойгу во время Всероссийского географического диктанта в Главном здании МГУ имени М.В.Ломоносова.
Главной площадкой в Москве стал Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова, где работу написали более 1,5 тысяч человек.
Участники Всероссийского географического диктанта в Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени А.К.Серова.
Результаты Всероссийского географического диктанта позволят разработать рекомендации для учебных программ, которые готовятся в рамках концепции развития общего и среднего географического образования.
В аналитическом отчете по итогам диктанта будет дана оценка уровня географической грамотности населения России в целом, по отдельным возрастным группам и субъектам федерации.
Телеведущий Николай Дроздов перед началом Всероссийского географического диктанта в Главном здании МГУ имени М.В.Ломоносова.
Диктант составлен в трех вариантах – для Центральной России, Сибири и Дальнего Востока. В каждом варианте 30 заданий, условно разделенных на три блока.
Первый блок состоит из вопросов на знание географических понятий; второй направлен на проверку знаний о расположении географических объектов на карте; третий предлагает узнать географический объект по отрывкам из художественных произведений.
Кадеты филиала Нахимовского ВМУ (Севастопольского президентского кадетского училища) во время написания Всероссийского географического диктанта.
Всероссийский географический диктант проходит в России во второй раз. Впервые он состоялся в прошлом году по инициативе президента России, председателя попечительского совета РГО Владимира Путина.
Максимум за диктант можно получить 100 баллов. Один из главных принципов диктанта – анонимность. На бланках заданий и ответов не требуется указывать имя.
Олимпийский чемпион, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Вячеслав Фетисов (справа) во время Всероссийского географического диктанта в Главном здании МГУ имени М.В.Ломоносова.
Также испытать свои силы можно онлайн на сайте, посвященном диктанту, до 14:00 мск 23 ноября.