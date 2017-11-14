Всероссийский географический диктант станет международным

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Третий всероссийский географический диктант, который пройдёт 26 ноября в полдень по местному времени, впервые станет международным: его напишут в странах СНГ, Евросоюза, Америки, Азии, а также в Сирии, сообщили РИА Новости в Русском географическом обществе (РГО).

"Географические знания сможет проверить не только вся Россия, его напишут также в Австралии, Азербайджане, Аргентине, Великобритании, Дании, Норвегии, Сербии, Сирии, Турции, Черногории, Чехии, Китае, Румынии и многих других странах", – сказали в обществе.

Как уточнили в РГО, за рубежом больше всего площадок проведения диктанта будет в Турции, где его напишут сразу в четырёх городах: Алании, Анкаре, Анталии и Стамбуле. При этом самой большой площадкой за рубежом по количеству мест в настоящее время является филиал МГУ имени М.В.Ломоносова в Баку, где диктант смогут написать 600 участников.

Основной площадкой проведения диктанта в Москве станет главное здание МГУ имени М.В. Ломоносова. Одна из самых необычных площадок устроена в помещении кордона Хакасского заповедника на берегу Красноярского водохранилища. В Новосибирске диктант напишут в Большом планетарии.

"Тестовые вопросы будут включать в себя 30 пунктов, разделённых на три блока. Первый состоит из вопросов на знание географических понятий и терминов. Второй направлен на проверку умений работать с картой. Третий – на определение географических объектов по записям дневников путешественников и отрывкам из художественных произведений", – добавили в обществе.

В 2015 году географический диктант написали почти 72 тысяч человек, из них 44 тысячи написали его очно на 210 площадках, остальные проверили свои знания с помощью интернет-сайта. В 2016 году общее количество написавших диктант увеличилось в 2,6 раза и составило 187 тысяч человек.

Русское географическое общество было учреждено в 1845 году указом императора Николая I. В настоящее время всероссийская общественная организация "Русское географическое общество" насчитывает 85 региональных отделений по всей России, крупнейшие из них — приморское и московское. В 2009 году президентом общества был избран Сергей Шойгу. В 2010 году был создан попечительский совет РГО, который возглавил президент РФ Владимир Путин.