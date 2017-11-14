Фестиваль "Сказочная Россия" пройдет на Вологодчине

ВОЛОГДА, 14 ноя — РИА Новости, Виктория Смирнова. Фестиваль "Сказочная Россия" впервые пройдет в Великом Устюге Вологодской области, сообщил РИА Новости начальник департамента культуры и туризма региона Владимир Осиповский.

"Около 50 регионов России привезут на вотчину Деда Мороза своих сказочных персонажей. Там на главной сцене пройдет представление "Тайна Волшебного времени" с танцующим фейерверком. Зимний волшебник зажжет огни на первой новогодней елке страны, и начнет свое новогоднее путешествие. Праздник будет транслироваться через интернет на всю страну", — сказал Осиповский.

По его словам, в новогоднем путешествии примут участие все русские сказочные персонажи

"В основу путешествия лягут маршруты в усадьбы и резиденции волшебных героев, программы по населенным пунктам страны, предлагающим экологический, культурно-познавательный, рекреационный, детский и другие виды туризма. Это будет интересно российским и зарубежным туристам, особенно тем, кто отдыхает с детьми", — отметил начальник департамента культуры и туризма.