Ученые из Крыма столкнулись с проблемой получения виз в западные страны

СИМФЕРОПОЛЬ, 14 ноя – РИА Новости. Крымские ученые столкнулись с проблемой получения виз для поездок на научные конференции в западных странах, сообщил проректор Крымского федерального университета имени Вернадского по международной деятельности и информационной политике Сергей Юрченко.
По его словам, крымские ученые, как граждане Российской Федерации, отвергли подобные предложения.
Режим санкций учитывается университетом при развитии международных отношений, поэтому сегодня важный вектор ориентирован на арабские и азиатские страны, "наших традиционных партнеров еще с советских времен", отметил Юрченко.
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