Полонский предложил создать в Крыму международный город будущего

МОСКВА, 14 ноя — РИА Новости. Бизнесмен Сергей Полонский, заявивший о намерении баллотироваться на выборах президента РФ в 2018 году, предложил создать в Крыму международный город будущего — межгосударственную территорию, на которой различные страны смогут получить бесплатные участки для реализации проектов.

Полонский во вторник проводит пресс-конференцию, посвященную выборам президента РФ. В ходе выступления он отметил, что основными тезисами его предвыборной программы являются свобода, созидание и будущее.

"Так как мы выступаем за развитие, в России нужно создать новый город. Город, который основан на будущих, на новых технологиях… Поэтому, считаем и предлагаем, поскольку мы находимся в третьем тысячелетии, создать новый город, который будет принадлежать не РФ, который будет принадлежать всем странам мира. И мы считаем, что он должен… находиться на территории Крыма", — сказал он.

По словам бизнесмена, в этом городе "не будет виз, будет открытый доступ всем странам мира, где каждая страна мира получит отдельные, бесплатные участки и сможет реализовать свои проекты".

"Будут построены здания для ООН, это как бы межгосударственная территория, надстрановая", — добавил он.

Очередные выборы президента России пройдут в марте 2018 года, избирательная кампания должна стартовать уже в декабре 2017 года.

Полонский заявил о выдвижении на пост президента РФ в Мосгорсуде, который рассматривал обжалование решения об амнистии по делу о мошенничестве в сфере предпринимательской деятельности и оставил приговор без изменения.

До кризиса 2008 года Полонский входил в число богатейших людей России, основал Mirax Group, строившую небоскреб "Федерация" в "Москва-Сити". Летом текущего года бизнесмен был приговорен к пяти годам колонии за хищение у дольщиков "Кутузовской мили" и "Рублевской ривьеры" 2,6 миллиарда рублей, однако был освобожден от наказания из-за истечения срока давности.

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